As empresas de telefonia fixa e celular foram as campeãs de reclamações protocoladas em maio no Procon Porto Alegre. Do total de 2.639 registros, 19,02% foram queixas contra telefônicas. A maioria das reclamações refere-se a problemas com a cobertura do sinal e cobrança indevida. Já o segmento bancos registrou 6,7% dos atendimentos e o comércio varejista registrou 6,55%.

