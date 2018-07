O serviço de teleoftalmologia atendeu 2.721 pacientes no Hospital da Restinga Extremo-Sul, de julho de 2017 a junho deste ano, o que corresponde a 46,13% dos atendimentos do TeleOftalmo – Olhar Gaúcho, com resolutividade de 66%. Em 12 meses de funcionamento, foram entregues óculos para 690 pacientes residentes na Capital. As solicitações oriundas da atenção primária da Capital foram de 230 médicos.

