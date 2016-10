Telescópio da Nasa flagra a “Mão de Deus” no espaço sideral

Cientistas da Nasa (agência espacial americana) constataram a 17 mil anos-luz de distância da Terra, com o auxílio de telescópios e outros potentes equipamentos de observação espacial, uma enorme nuvem no formato de uma mão humana, chamada por astrônomos de “Mão de Deus”. A nuvem foi supostamente formada após a explosão de uma estrela.

Alguns cientistas supõem que as partículas da estrela começaram a interagir com o campo magnético, criando raios-X na forma de uma grande mão. Já astrônomos da Nasa apuram se a enorme mão se formou mesmo como resultado da explosão de uma estrela ou se é apenas uma ilusão de ótica.

A equipe do NuStar (telescópio de espectroscopia de gama nuclear, na sigla em inglês) acredita que a “Mão de Deus” possa ajudar a descobrir mais detalhes sobre o fenômeno dos buracos negros e o modo como eles “crescem e interagem com as galáxias”.

O NuStar mostra que a mão se assemelha mais com um punho. Já a nuvem vermelha aparecendo na ponta dos dedos é uma estrutura separada chamada RCW 89.

Opinião religiosa.

A despeito de conclusões científicas, alguns religiosos manifestaram opinião sobre a imagem. Um pastor identificado como Smote73 postou em rede social: “Esta imagem evidencia que Deus está em toda parte no Universo. Talvez mostrando sua mão a muitos anos-luz de distância para nos lembrar que ele está sempre lá”.

