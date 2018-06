Telhanorte anuncia nova gerente de marketing

A Telhanorte, multiespecialista em construção e reforma, anuncia Renata Mello como a nova gerente de marketing, reportando-se a Marcelo Roffe, diretor comercial e de marketing da empresa.

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Renata possui mais de 17 anos de experiência na área, com atuações em empresas como Samsung e Seara Alimentos.

“É um orgulho fazer parte do time Telhanorte, pertencente a um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Trata-se de um segmento desafiador, que permite o desenvolvimento de projetos em diferentes frentes. Espero acrescentar com minha experiência adquirida nos últimos anos e dar continuidade ao trabalho juntamente com toda a equipe”, ressalta Renata.

