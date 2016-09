Telhanorte ensina como decorar um quarto infantil

Toda criança sonha em ter seu cantinho decorado com suas cores e desenhos favoritos. Para criar o quarto dos sonhos e tornar o mês das crianças inesquecível, a arquiteta Sabrina Campos, consultora da Telhanorte Conceito, dá dicas para os pais capricharem na reforma e na decoração do espaço mais divertido da casa.

O primeiro passo para compor o ambiente é definir a cor da pintura do quarto. De acordo com Sabrina, “a escolha deve levar em consideração as etapas da infância: para quartos de bebês, a dica é investir em cores neutras e suaves, como os tons de bege, rosa, azul ou verde. Além de combinar com tudo, cores claras remetem à tranquilidade”, explica.

“Já na fase infantil, é recomendada a utilização de cores vivas, como azul, amarelo, vermelho e verde, que estimulam a criatividade e alegria. Outra dica é revestir o ambiente com cores neutras e personalizá-lo com adesivos. Dessa forma, é possível retirá-los quando quiser, mudando o ambiente sem realizar muitos gastos”, acrescenta a arquiteta.

Outro fator relevante na composição do quarto é a escolha dos móveis. A esse respeito, Sabrina orienta que os pais devem optar pelos móveis multifuncionais, que podem ser aproveitados até a fase juvenil. A arquiteta ainda adverte: “camas e berços não devem ser colocados na parede da janela por questão de segurança”. O espaço também pode ser aproveitado com a utilização de nichos, prateleiras e caixas decorativas que organizam e enfeitam o ambiente. “Mais importante que a estética, é verificar se o móvel possui o selo de aprovação do Inmetro, que garante a segurança e o conforto da criança”, ressalta a arquiteta.

Por fim, os pais devem pensar na iluminação do quarto infantil. Para criar um ambiente adequado dia e noite, a arquiteta indica a utilização do sistema de dimerização, que controla a intensidade da luz. “Investir em focos de luz embutidos é uma tendência na decoração de quartos infantis. Outra sugestão são as luminárias de desenhos animados, que divertem e iluminam o ambiente”, conclui Sabrina Campos.

