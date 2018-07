Telhanorte inaugura loja em Belo Horizonte e amplia presença no Estado

A Telhanorte, multiespecialista em construção e reforma, reforça sua aposta no mercado de Minas Gerais e inaugura sua 5ª loja no Estado. Localizada na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, a nova unidade terá 4.900 m² com uma gama diversificada de produtos e uma série de novos serviços. O investimento na construção da loja nova é na ordem de R$ 25 milhões. A inauguração ocorre em 17 de julho, a partir das 9h.

Desde o início de suas operações em Minas Gerais, em 2006, a Telhanorte vem investindo para atender o mercado mineiro, haja vista a importância e representatividade da região nos negócios da empresa. Além da unidade Amazonas, a Telhanorte já opera com outras quatro lojas e dois Centros de Distribuição, instalados em Uberlândia e Ribeirão das Neves.

“Minas Gerais é o segundo mercado em representatividade para a Telhanorte, com estimativa de alcançar 15% de participação nos resultados da rede após a inauguração da nova unidade Amazonas. Desde a inauguração da primeira loja na região, temos buscado nos adaptar às exigências dos consumidores mineiros, atendendo da melhor forma possível cada particularidade. Sabemos do potencial do mercado de Minas Gerais e, por isso, estamos apostando na ampliação dessa importante operação para a rede”, destaca Meridiana Franceschina, Gerente Regional da Telhanorte.

A Telhanorte pertence ao Grupo Saint-Gobain Distribuição Brasil, que opera com 42 lojas de materiais de construção sendo 34 unidades em São Paulo, cinco em Minas Gerais, três no Paraná, além de outras 29 unidades da bandeira Tumelero, localizadas no Rio Grande do Sul.

