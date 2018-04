Telhanorte lança campanha publicitária com o designer Marcelo Rosenbaum

A Telhanorte, multiespecialista em construção e reforma, repagina a campanha “Não conte com a sorte. Conte com a Telhanorte”, que será estrelada pelo designer Marcelo Rosenbaum. A mensagem do novo filme destaca a rede varejista como especialista na área, com uma equipe de vendedores prontos para auxiliar os consumidores para a melhor escolha de materiais de construção, sendo um verdadeiro porto seguro e referência.

A campanha, que estreia em 05/04 e fica vigente até dezembro de 2018 na TV aberta, contempla filmes de 15 e 30 segundos, além de ampla ação de mídia envolvendo TV paga, impresso, online, ponto de venda, entre outras. O filme é assinado pela Ogilvy Brasil.

Marcelo Rosenbaum, que ganhou fama nacional após participar do quadro Lar Doce Lar, do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo de Televisão, é uma das principais referências brasileiras quando o assunto é design, arquitetura e construção. Marcelo está à frente da Rosenbaum, escritório de design, arquitetura e inovação que gera valores a partir de ideias originais, inserindo a identidade cultural em tudo o que faz.

“A missão e visão da Telhanorte estão alinhadas com a imagem que o Marcelo Rosenbaum construiu ao longo da sua carreira. Há algum tempo, buscávamos uma personalidade que apresentasse sinergia com nossos valores, visando promover uma narrativa que refletisse a nossa visão, que é apoiar os consumidores na jornada de reforma e construção. Encontramos no Marcelo a figura ideal para a ação. Com essa parceria, vamos reforçar o nosso compromisso em oferecer aos clientes a melhor solução”, ressalta Pablo Satyro, Gerente de Marketing da Telhanorte.

