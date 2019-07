“Tem algum ofendido aí?”, pergunta Bolsonaro a cidadãos em Brasília

Ao sair de um restaurante em Brasília no início da tarde deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) conversou com cidadãos e voltou a negar ter criticado a região Nordeste. “Tem algum ofendido aí?”, chegou a perguntar. Após tirar fotos e conversar com pessoas do local, Bolsonaro foi questionado se temia alguma retaliação em sua viagem à Bahia na próxima terça-feira e voltou a falar sobre o assunto.

“Eu critiquei dois governadores, três segundos no pé de ouvido, três segundos”, afirmou.

Na sexta-feira, microfones da TV Brasil captaram trecho de conversa reservada do presidente com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante café da manhã com jornalistas da imprensa estrangeira. “Daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão ; tem que ter nada com esse cara”, afirmou ele ao aliado. Alvo de críticas de nordestinos, incluindo artistas e políticos, Bolsonaro destacou mais tarde que se referia apenas a Flávio Dino, governador do Maranhão, e João Azevêdo, da Paraíba.

Indagado neste domingo sobre os governadores terem ficado ofendidos com a crítica, Bolsonaro mostrou incômodo com a polêmica.

“Ah, meu Deus do céu. Quem ficou ofendido? Não, não, não. Se eu tenho um problema com o Sul, ninguém fala. Região Sul, Centro-Oeste, Norte. Vocês mesmos da mídia ficam querendo separar o Nordeste do Brasil. O Nordeste é Brasil, é a minha terra, eu ando em qualquer lugar do território brasileiro”, afirmou o presidente, que foi interrompido por palavras de apoio dos populares.

Em seguida, o presidente perguntou às pessoas que estavam no local:

“Tem algum nordestino ofendido aí?”

As pessoas presentes gritaram que não. Em seguida, o presidente enfatizou a pergunta:

“Atenção imprensa, tem algum nordestino ofendido comigo aí? (Pessoas gritaram “não”). O problema é que eu falei que o pior governador do Nordeste é o Flávio Dino [do Maranhão]. O pessoal está brigando dizendo que não é, que tem outros piores que ele lá.”

Bolsonaro também afirmou que seu governo é o que “mais emprestou recursos para o Nordeste até agora, apesar do contingenciamento (de recursos do Orçamento)” .

Pela manhã, Bolsonaro recorreu ao Twitter para comentar o episódio e aproveitou para atacar um general que o havia criticado pelo comentário sobre “governadores de paraíba”.

“‘Daqueles GOVERNADORES… o pior é o do Maranhão’. Foi o que falei reservadamente para um ministro. NENHUMA crítica ao povo nordestino, meus irmãos. Mas o melhor de tudo foi ver um único general, Luiz Rocha Paiva, se aliar ao PCdoB de Flávio Dino, para me chamar de antipatriótico. Sem querer descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século XXI”, escreveu o presidente na rede social. As informações são do jornal O Globo.

