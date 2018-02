Tem carnaval infantil no Verão da Serra Gáucha e muitas outras atrações para visitantes atraídos pela beleza da região

Um dos destinos mais procurados por famílias, a Serra Gaúcha possui diversas atrações de entretenimento que garantem muita diversão durante as férias de verão. Nova Petrópolis vem recebendo milhares de aventureiros e visitantes durante a estação mais quente do ano, quando acontece o Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Segundo o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, “o município oportuniza à comunidade e aos visitantes, praticantes de esportes de natureza conhecerem nossas belezas naturais, divulgando Nova Petrópolis como mais uma excelente opção de lazer para as pessoas que buscam uma alternativa de lazer no verão. São três meses de intensa programação, com as mais variadas atividades. Vale a pena conferir e participar”.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha cresce na preferência do público que foge do litoral e cresce cada vez mais em número de visitantes, atraídos pela vasta programação ofertada para crianças, jovens e adultos, que se estende até o dia 18 de março. São cerca de 40 atividades de lazer, esporte, aventura e recreação realizadas em Nova Petrópolis. Shows musicais e atividades culturais também estão previstas na programação do evento.

Um dos pontos de atração e um dos mais belos cartões-postais de Nova Petrópolis é o Ninho das Águias, onde acontecem atividades diversas, bem como na Rua Coberta, onde os shows ganham palco. Na programação está inserida a tradicional Festa do Figo, que aconteceu nos dias 03 e 04 de fevereiro, tendo o figo como protagonista, já que a região produz cerca de 400 toneladas da fruta, ofertada sob as mais variadas formas aos visitantes, seja em bolos, cucas, biscoitos, in natura. Tudo regado a atrações musicais e apresentações de bandas, entre outras iniciativas que sublinham os atrativos do Verão da Serra Gaúcha.

No rastro da Festa do Figo, como não poderia ser diferente, o carnaval infantil também é destaque na região. A folia da criançada está garantida na programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. O tradicional Carnaval Infantil promete muita diversão aos pequenos e seus familiares. Será no próximo dia 13, terça-feira, feriado, entre 15h e 18h, na Praça das Flores, ao lado do Labirinto Verde. O evento é gratuito.

O Carnaval Infantil contará com recreação, atividades lúdicas, escultores de balões e brinquedos infláveis à disposição da garotada. Os organizadores recomendam o uso de fantasia, para que a festa fique mais colorida e divertida. Em caso de chuva, o Carnaval será na Rua Coberta.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica, Cooperativa Piá e Gula Alimentos.Mais informações no www.novapetropolis.rs.gov.br.

