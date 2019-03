Tem curiosidade em saber como é o espaço? Evento da NASA oferece a experiência gratuita

Por Gabriella Rocha*

A partir da próxima quarta-feira (27), a NASA, em parceria com o Shopping Iguatemi, celebra os 50 anos da chegada do homem na lua com o evento “NASA Science Days”. Entre os dias 27 e 28 de março, o público poderá experimentar a sensação de ir para o espaço, através de oficinas e demais atividades gratuitas realizadas na exposição.

Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul recebe o evento, que traz exposições simulando o espaço, palestras com profissionais de agências espaciais e exposições de artigos históricos e raros de missões feitas pela agência americana. A organização tem como objetivo propiciar experiências ligadas ao universo científico e aeroespacial para todas as idades e gêneros.

O Science Days acontece todos os anos no estado da Flórida (EUA), com o propósito de educar e sensibilizar os jovens, pais e educadores quanto a importância da ciência e da tecnologia. No Brasil, o evento tem a parceria da NASA com a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Agência Espacial Europeia (ESA), a Fundação Astronauta Ian Ramon, parceira da Agência Espacial Israelense (ISA) e a Junior Achievement. A maior parte das apresentações serão em inglês, mas o evento proporciona tradução simultânea.

Entre os palestrantes, estarão Jefferson Michaellis, Diretor de Educação Espacial da Kennedy Space Center International Academy, Vinicius Fantuchi, engenheiro responsável pelos programas educacionais entre Brasil-EUA da Kennedy Space Center International Academy, Dr. Gary Stutte, do Laboratório Espacial do Kennedy Space Center e Jim Christensen, diretor executivo da Fundação Buzz Aldrin Share Space. Nas palestras, eles abordarão temáticas relacionadas ao desenvolvimento da próxima geração de educadores, inovadores e empreendedores globais, o impacto sobre as agências espaciais no planeta Terra, o futuro da ciência e da tecnologia, além das experiências e vivências de quem trabalha em uma das principais agências espaciais do mundo: a NASA.

Entre as oficinas e atividades dispostas, estão a oportunidade de pilotar Rovers (os veículos de exploração espacial) em um ambiente que simula a superfície de um asteroide; “My first Rover”, uma atividade que busca ensinar a importância do trabalho em equipe ao montar uma réplica do modelo Curiosity, enviado em 2012 à Marte em missão exploratória e oficinas explicando o trabalho da Agência Espacial Brasileira para crianças e adolescentes.

Serviço:

Data: 27 e 28 de março de 2019

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça Erico Verissimo do Shopping Iguatemi Porto Alegre

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

