Verão Tem festa de réveillon nos balneários Pinhal e Magistério

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Shows Pirotécnicos em Balneário Pinhal e Magistério vão iluminar a noite na hora da Virada. Para recepcionar o Novo Ano, as atrações musicais já começam a partir das 20h desta terça-feira (31).

No Balneário Pinhal, as apresentações serão no Largo Osso da Baleia com:

– Léo D’Lucca

– Cia Show 4

– Amilton Lima

– DJ Kbção

– Wagner Canabarro

No Magistério, a festa será no Ponto de Encontro – centro – com os shows de:

– DJ Xaropinho

– Léo D’Lucca

– Wagner Canabarro

– Amilton Lima

