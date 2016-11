Tem início o Fórum Os Caminhos do Rio Grande, em Santa Cruz

Começa em Santa Cruz do Sul, no Memorial da UNISC ( Universidade de Santa Cruz), a segunda edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, iniciativa do Governo do Estado, Secretaria dos Transportes do RS, EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), UNISC e Rede Pampa. O evento, cujo tema central é Estradas, o Desafio de Vencer a Inércia e Construir o Futuro, visa debater a situação das estradas gaúchas, apontando soluções para desenvolver o setor e está inserido no Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, com foco no debate de temas relevantes ao engrandecimento da sociedade gaúcha.

Compõem a mesa no ato de abertura o vice-governador José Paulo Cairoli; o secretário dos Transportes Pedro Westphalen; o deputado Gilberto Sossella, representando a Assembleia Legislativa;o prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst; o prefeito de Venâncio Aires e representante da Famurs, Airton Artus; o presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado), conselheiro Marco Peixoto; o comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar, coronel Francisco de Paula Vargas Junior; o diretor presidente da EGR, Nelson Lidio Nunes; o pró-reitor da UNISC, professor Angelo Hoff, representando a magnífica reitora professora Carmen Lúcia de Lima Helfer; o assessor especial da Chefia da Casa Civil da Presidência da República, Eduardo Battaglia Krause; o conselheiro do TCE, Pedro Henrique de Figueiredo e o presidente do Conselho de Administração da Agenda 2020, Humberto Busnello.

A mediação é do jornalista da Rede Pampa, Armando Burd.

