“Tem muita gente querendo Dilma na campanha eleitoral”, diz uma senadora do PT

A senadora Fátima Bezerra (PT-RN) confirmou que convidará a presidenta afastada Dilma Rousseff para participar da campanha do candidato a prefeito pelo PT em Natal (RN), Fernando Mineiro.

Uma das parlamentares que mais defendem a colega de partido no processo de impeachment, Fátima negou que a legenda tenha abandonado Dilma na reta final de seu julgamento.

De acordo com ela, Mineiro está em segundo lugar nas pesquisas e também faz questão da presença de Dilma em sua campanha.

“O presidente Lula já esteve lá e vou convidar Dilma para ir também. Em Natal, o Ibope mostrou que [o presidente interino] Michel Temer tem 42% de avaliação péssima e ruim”, ressaltou a senadora.

“Tem muita gente querrendo Dilma na campanha eleitoral, e nós também. Ela só agrega. Na Região Nordeste, as pesquisas de opinião têm mostrado que uma parte considerável da população não defende o impeachment de Dilma. Vou fazer o convite a ela.”

“Falta de isenção”

Fátima frisou que, mesmo ciente de que seu pedido de suspeição do relator do processo de impeachment, Antônio Anastasia (PSDB-MG), teria pouca chance de aceitação, não se trata de questionar a inteligência do colega. “Ele é do partido que encomendou o impeachment”, justificou. (AG)

