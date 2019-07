Tem vontade de esmagar bichinhos e gatinhos fofos? Calma, você não é louco! Isso se chama síndrome de Felícia

Já ouviu falar sobre a síndrome de Felícia? Não? Mas, em compensação, ao ver algum gatinho ou cãozinho, já sentiu vontade de esmagá-lo, como se ele fosse de pelúcia? Isso é o que, cientificamente, é conhecido como uma forma de “agressão fofa”, e, popularmente, denominada de síndrome de Felícia.

Agora, porque isso acontece? Segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, essas reações são reflexos das nossas nossas emoções, mas também do sistema de recompensas do nosso cérebro. O relatório apontou que o ser humano, normalmente, é incapaz de lidar, de forma consciente, com sentimentos de extrema euforia. Quem nunca riu durante uma apresentação ou em um velório? Ou, então, chorou em um momento de alegria?

Essas são algumas reações que expressam o quanto nosso cérebro reage de forma confusa a sentimentos intensos, fazendo com que tenhamos reações opostas àquilo que estamos sentindo. É por essa razão que, ao vermos um bichinho ou um criança pequena, muuuuito fofa, desejamos esmagá-los: na verdade, isso expressa uma vontade de cuidá-los, que seria, neste caso, o efeito oposta ao que realmente fazemos.

Se identificou? Dá uma olhada nessas fofuras, então!

