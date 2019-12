Temas econômicos dominaram a agenda do Congresso Nacional neste ano

A revisão do pacto federativo pretende dar mais dinheiro para Estados e municípios. (Foto: EBC)

Temas econômicos como a reforma da Previdência e a divisão de recursos do pré-sal dominaram a agenda do Congresso Nacional em 2019. Segurança pública e combate à corrupção também ganharam visibilidade durante os debates do chamado pacote anticrime.