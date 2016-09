Temer afirma que a aprovação da proposta que limita os gastos públicos evitará o aumento de impostos

O presidente Michel Temer (PMDB) afirmou nesta sexta-feira (30) que a aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) 241, que limita os gastos públicos, evitará o aumento de impostos. “Se aprovarmos a 241, não precisamos pensar em tributo. Desde que nós assumimos, não se falou mais em imposto. Porque acreditamos na aprovação dessa proposta”, disse. A PEC foi enviada pelo governo ao Congresso.

Temer discursou para uma plateia formada em grande parte por empresários em um evento em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, também participaram do encontro, patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria.

Temer também declarou que não tem culpa da gravidade do quadro econômico do Brasil. “Vou cansá-los com dados para que daqui a dois, três meses, não digam que o passivo é nosso”, disse. “Por trás desses dados estão homens e mulheres que pagam um preço inaceitável. Chegamos a 12 milhões de desempregados. E reitero que não foi culpa minha”, declarou.

O presidente afirmou que o País vive “a pior crise da sua história”, decorrente do desequilíbrio das contas do governo, e que herdou R$ 185 bilhões em restos a pagar. “Os gastos se transformaram em uma bola de neve”, completou.

