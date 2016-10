Temer afirma que o resultado das eleições municipais indica aprovação do seu governo

O presidente Michel Temer afirmou, na manhã desta quinta-feira (06), que o resultado das eleições municipais indica, indiretamente, que a população aprova as medidas tomadas por seu governo e pela base aliada. “Essa votação do domingo revelou que a base aliada venceu fantasticamente. Isso significa, por via indireta, uma aprovação de tudo que foi feito até aqui, sob um foco eminentemente constitucional e legal”, afirmou.

Temer disse que respeita, mas não leva em conta resultados de pesquisas sobre a aprovação do governo. “Se eu tiver, ao fim do governo, 5% de aprovação e tiver empregado 12 milhões de pessoas, estarei feliz.” O governo do presidente é considerado ótimo ou bom por 14% da população, de acordo com pesquisa CNI/Ibope divulgada na terça-feira (04).

O peemedebista defendeu a nomeação de Marx Beltrão (PMDB-AL) para o Ministério do Turismo. Beltrão é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) sob a acusação de falsidade ideológica. “O Beltrão não está envolvido na Lava-Jato. A situação é que ele era prefeito no interior do Alagoas [da cidade de Coruripe] e formou um fundo de previdência complementar. Em um momento a prefeitura mandou para o INSS guias de pagamento sem ter recolhido o dinheiro”, disse Temer.

Gastos

Temer voltou a defender a necessidade de mudanças estruturais na legislação trabalhista e na Previdência. Ele disse que, em cerca de uma semana, o Planalto deve apresentar uma proposta de reforma previdenciária.

O presidente mostrou convicção de que a PEC que estabelece um teto para os gastos governamentais, foco de esforços do Planalto durante esta semana, será aprovada. “Tenho a sensação de que há muita possibilidade de aprovação. Diria que ela é quase segura”, declarou. (Folhapress)

Comentários