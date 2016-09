Governo anuncia pacote de concessões e privatização

Em mais uma medida para tentar tirar a economia da maior recessão de sua história e retomar os investimentos, o governo Michel Temer divulga nesta terça-feira (13) um pacote que deve prever leilões para concessões na área de infraestrutura, transporte e saneamento, além da privatização de ativos, principalmente no setor elétrico.

Às 11h, no Palácio do Planalto, acontece a primeira reunião do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), cuja criação foi uma das primeiras ações de Temer ao assumir a Presidência, na época ainda de maneira interina. É o PPI que será responsável pela agenda de concessões e privatizações do governo.

Depois da reunião, em que as propostas serão apresentadas ao presidente, deverá ser feito o anúncio dos projetos escolhidos para fazer parte dessa primeira fase do programa. No comando do PPI está Moreira Franco, aliado de Temer e ex-ministro da Secretaria de Aviação Civil do governo Dilma Rousseff.

Moreira Franco informou que não haverá restrições à participação de investidores estrangeiros nos leilões. Segundo ele, o governo quer elevar a competição pelos ativos que serão colocados à venda ou para concessão.

Essa medida é importante porque as grandes empreiteiras nacionais, empresas que tradicionalmente investem em infraestrutura no Brasil, enfrentam dificuldades devido às denúncias de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, descobertos pela Operação Lava-Jato. (AG)

