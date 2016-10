Temer chega à Índia para participar de encontro de cúpula dos Brics

O presidente Michel Temer chegou na manhã deste sábado (15) à cidade de Goa, na Índia, onde vai participar de encontro de cúpula dos Brics, bloco de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Temer desembarcou acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e de ministros da comitiva brasileira, entre eles José Serra (Relações Exteriores) e Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços), além o secretário do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), Moreira Franco.

Na descida do avião, o presidente e a primeira-dama foram recebidos pelo general Kumar Singh, ministro da Índia para assuntos externos. O primeiro evento do qual Temer participou em Goa foi um almoço oferecido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. À tarde, no horário local (8h30min a mais que Brasília), ao presidente vai participar do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas).

Agenda

No domingo (16), o presidente dedicará a agenda aos encontros da cúpula, que terá como objetivos neste ano “institucionalização do bloco”; “implementação de decisões de encontros anteriores”; “integração entre mecanismos existentes”; “inovação de acordos”; e “continuidade de atos”.

Após participar da cúpula, Temer terá a chamada reunião bilateral com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Há uma previsão de que os dois almocem juntos e assinem atos de cooperação entre o Brasil e a Índia nas áreas agrícola e ambiental.

Na última terça-feira (11), o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, afirmou que a visita de Temer a Narendra Modi tem como objetivo “reforçar a presença brasileira na Ásia”. Parola disse ainda que a reunião do Brics é uma oportunidade de o presidente Temer mostrar “o novo Brasil” que, segundo ele, o governo está construindo, com “maior credibilidade e responsabilidade fiscal”. (AG)

