Temer demite o advogado-geral da União e nomeia Grace Mendonça para o cargo

O Palácio do Planalto informou nesta sexta-feira (09) que o presidente Michel Temer demitiu o advogado-geral da União, Fabio Medina Osório. Para o cargo, Temer nomeou Grace Maria Fernandes Mendonça. Medina teria tido uma discussão com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, na quinta-feira (08).

Após o desentendimento, Padilha teria demitido Medina. O agora ex-advogado-geral da União, no entanto, havia afirmado que Temer é quem deveria tomar esse tipo de decisão. Na nota em que anuncia a saída de Medina, o governo agradece os serviços prestados pelo ex-ministro da AGU (Advocacia-Geral da União).

“O presidente Michel Temer convidou para ocupar o honroso cargo de advogado-geral da União a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, distinta profissional e servidora de carreira daquele órgão. O presidente agradece os relevantes serviços prestados pelo competente advogado doutor Fábio Medina Osório, que deixa o cargo”, afirmou a nota.

Padilha indicou Medina para a pasta, mas estaria insatisfeito com uma sucessão de ações consideradas erráticas pelo Planalto por parte do ministro no comando da AGU. Após a discussão entre ele e Padilha, assessores do governo já davam como certa a demissão. (AG)

