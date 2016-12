Temer desiste de recriar o Ministério dos Portos

O presidente Michel Temer desistiu da ideia de recriar o Ministério dos Portos. Com isso, a secretaria responsável por essa área será mantida dentro do Ministério dos Transportes. Havia uma pressão de um grupo de senadores independentes, liderados por Fernando Collor (PTC-AL), por um cargo no primeiro escalão do governo.

Mas houve reação de senadores do PMDB. Diante do impasse, Temer decidiu arquivar a proposta. Ainda está em análise a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Outra possibilidade em estudo seria transferir essa área para o Ministério da Agricultura, inclusive o Incra.

Também está em análise a escolha do substituto de Geddel Vieira Lima na Secretaria de Governo. Depois da reação do Centrão ao nome do líder tucano na Câmara, deputado Antonio Imbassahy (BA), Temer decidiu esperar a eleição para as presidências da Câmara e do Senado para só depois escolher um nome para a pasta. (AG)

