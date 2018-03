Temer disse que a queda da inflação e a geração de empregos dão estabilidade ao País

Ao inaugurar, nessa quinta-feira, o novo aeroporto da cidade de Vitória (ES) – Eurico de Aguiar Salles – o presidente Michel Temer disse que ao assumir o governo resolveu dar andamento a obras que estavam paralisadas, apesar da recessão econômica que o País enfrentava.

“Nos reunimos e dissemos, vamos acabar essas obras, vamos levar adiante, sem embargo das dificuldades com que nos deparamos logo no primeiro momento, que a recessão naturalmente era profunda. E, sem embargo da recessão, conseguimos caminhar por duas vertentes, uma que era retomar as obras e levarmos adiante e recuperar a economia do país”, disse citando a retomada da obra do aeroporto de Vitória que ficou paralisada durante anos.

No discurso, Temer citou que os resultados positivos da economia como a queda da inflação e a geração de empregos têm repercussão para as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. “Isso dá estabilidade para o País. O salário passa a ter mais valor, o alimento não cresce de preço, então, as pessoas passam a ter um padrão de vida muito melhor. Essa é a razão pela qual derrubar a inflação e os juros foi algo importante para o País”, disse.

Ao finalizar o discurso, Temer disse que a Presidência é um trabalho “dificílimo” e sujeito a “bombardeios” constantes. “Tenho essa felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de quatro anos ou oito anos, estou falando de um governo que não completou dois anos, tem um ano e 11 meses e foi nesse período que pudemos fazer tudo isso que foi feito mas, particularmente poder inaugurar o aeroporto de Vitória”.

Aeroporto

O novo Aeroporto Eurico de Aguiar Salles recebeu investimentos de 559,4 milhões de reais e terá capacidade para movimentar 8,4 milhões de passageiros por ano. Hoje, a capacidade operacional do atual terminal é 3,5 milhões de passageiros por ano. As operações do novo aeroporto começam nesta sexta-feira.

O complexo Eurico de Aguiar Salles inclui o terminal de passageiros com 29,5 mil metros quadrados, pista de pouso e decolagem com 2.058 metros de extensão, além das pistas de taxiamento de aeronaves. O número de pontos comerciais no aeroporto foram ampliados de 35 para 71 e as vagas no estacionamento passaram de 592 para 1,7 mil. O novo aeroporto também terá mais balcões para check-in que serão 31 ante os 25 anteriores.

As obras do aeroporto foram iniciadas em 2005 e paralisadas, sendo retomadas em 2015 após novo processo licitatório.

