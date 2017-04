Temer diz que acredita não ter cometido erros em seu governo

Depois de quase um ano no Palácio do Planalto como presidente, Michel Temer diz crer que não teve nenhum erro em seu governo, somente acertos.

Temer afirma que não consegue “vislumbrar um equívoco praticado” e que foi “mal-interpretado” em suas declarações do Dia Internacional da Mulher, quando afirmou que “tem convicção do quanto a mulher faz pela casa”.

A respeito do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que pode inclusive resultar na sua cassação, avalia que não há “nenhum” conflito de interesses por seu relacionamento com o presidente Gilmar Mendes. “E daí? A gente não pode conversar?”

O presidente também disse não ter “a menor preocupação” com as perguntas do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) feitas em processos da Lava Jato, nas quais insinua que o Temer tem conhecimento de crimes dos quais é acusado. “Eu não me incomodo com o que ele diz. Não tive nenhuma participação nos métodos de trabalho dele”, diz o presidente. (Folhapress)

