Temer diz que denúncias contra ministros são “simples alegações”

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (18) que denúncias de corrupção contra ministros e aliados do governo são, por enquanto, “simples alegações”. Ele deu a declaração em uma entrevista a jornalistas em Tóquio. No Japão, o presidente participará de reuniões com empresários e autoridades do país para atrair investimentos para o Brasil.

Temer foi questionado se denúncias contra ministros e aliados prejudicariam o governo. O presidente negou essa possibilidade e disse que o governo tomará atitudes com relação a elas se algum dia se “consolidarem”.

“O envolvimento se deu, convenhamos, por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que essas coisas se consolidem. Se um dia se consolidarem, tudo bem, o governo verá o que fazer.” (AG)

