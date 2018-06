O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (20) que os eleitores devem ficar atentos a candidatos que apostam na desinformação no período eleitoral de olho em interesses próprios, e ressaltou a importância do papel da imprensa para combater as chamadas “fake news”. Segundo ele, a desinformação é “um mal para o país”.

