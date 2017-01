Temer diz que inflação abaixo do teto da meta em 2016 é uma “boa notícia” e prevê índice menor neste ano

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (11), na abertura de uma reunião com ministros, que o resultado da inflação em 2016, de 6,29%, foi uma “boa notícia”. Ele afirmou ainda que em 2017 o índice deve cair ainda mais, chegando perto do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O teto da meta no ano passado era de 6,5%.