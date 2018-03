O presidente Temer afirmou nesta quarta-feira que aposta no diálogo com os Estados Unidos para tentar retirar o Brasil da lista de países que terão de pagar uma sobretaxa ao aço importado pela indústria americana. Segundo Temer, caso não haja uma solução “amigável” e “rápida” com os EUA, o Brasil enviará junto com outros países uma representação à OMC (Organização Mundial do Comércio).

Deixe seu comentário: