Temer diz que o resultado do PIB de 2017 representa uma esperança para o futuro do País

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira (01) que o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 2017 representa uma esperança para o futuro do País. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a economia brasileira registrou crescimento de 1% no ano passado.

Em 2017, o PIB totalizou R$ 6,559 trilhões. No último trimestre do ano, a economia nacional cresceu 0,1% em relação aos três meses anteriores. Ante o quarto trimestre de 2016, quando o País ainda estava enfrentando uma recessão na economia, a alta do PIB no último período do ano foi de 2,1%.

Para o secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida, o resultado do PIB em 2017 ficou dentro da expectativa do governo federal e muito acima do esperado há um ano. “Ficou muito acima do que analistas esperavam no início do ano passado, quando esperavam 0,2%, 0,3%. A estimativa oficial do governo era de 0,5%. Então mostrou que todo mundo errou, e ainda bem que todo mundo errou”, disse.

De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca de La Rocque Palis, com o resultado de 2017, o PIB retorna ao patamar observado no primeiro semestre de 2011. “Isso considerando o valor adicionado em termos reais, já descontada a inflação”, enfatizou a pesquisadora.

Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que um dos dados positivos do PIB de 2017 foi a retomada do investimento no final do ano passado. Na opinião do ministro, essa volta do investimento permite assegurar que o Brasil tenha um crescimento de pelo menos 3% neste ano. “Pode ser mais”, afirmou Meirelles.

“Demorou, mas agora veio e veio forte”, disse o ministro, citando que os investimentos registraram alta de 2% no último trimestre de 2017 em relação ao anterior. “Havia um pouco de dúvida sobre isso, demorou um pouco, mas agora veio e veio forte”, comentou Meirelles, destacando que isso mostra que os empresários voltaram a investir em reação à retomada do crescimento econômico. A melhora do investimento, contudo, só veio realmente no final do ano passado. A taxa de investimento do País fechou 2017 em 15,6%, a menor desde 1996. “Havia uma capacidade ociosa na nossa indústria, mas a volta do crescimento mudou essa realidade e os empresários estão investindo para atender o aumento da demanda”, disse o ministro da Fazenda. Previdência

Temer afirmou ainda nesta quinta-feira que o governo não desistiu da reforma da Previdência e que o tema será votado quando for encerrada a intervenção federal na segurança pública do Estado, possivelmente ainda neste ano. A reforma da Previdência teve sua tramitação suspensa no Congresso Nacional em decorrência da intervenção decretada em fevereiro no Rio de Janeiro, uma vez que a Constituição Federal proíbe qualquer alteração em seu texto na vigência de uma intervenção.

