Temer Ã© alvo de protesto discreto durante homenagem em Moscou

Até aqui poupado de protestos durante sua visita a Moscou, o presidente Michel Temer foi alvo de um discreto protesto durante a homenagem ao soldado desconhecido na manhã desta quarta-feira (21). “Fora Temer”, gritaram duas vozes femininas de uma ponte distante na frente do túmulo, que fica no jardim Alexandrovski, junto à muralha do Kremlin.

É difícil saber se o presidente ouviu os gritos, dado que a banda militar tocava o clássico “Katiucha” no momento. Temer depositou uma coroa de flores com o cruzeiro do brasão brasileiro em frente à chama eterna do túmulo. A obra foi erguida em 1967 para homenagear os soldados soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial, conflito que vitimou 25 milhões de cidadãos do então centro do império comunista.

Hoje há também uma homenagem genérica aos mortos em outros conflitos, mas a Segunda Guerra é o maior e mais definidor do caráter russo. Temer irá se encontrar nesta manhã com o presidente Vladimir Putin. (Folhapress)

