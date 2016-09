Temer e presidente interino da Espanha se reúnem na China e analisam situação política dos dois países

O presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente interino da Espanha, Mariano Rajoy, se reuniram nesta segunda-feira (05) em Hangzhou, na China, e analisaram a situação política de seus respectivos países. Rajoy e Temer aproveitaram a cúpula do G20, que reúne os maiores líderes do mundo. Fontes do governo espanhol informaram à agência de notícias Efe que ambos explicaram um ao outro o momento político que vivem nos respectivos países.

O espanhol tenta evitar uma nova eleição, que seria a terceira em menos de um ano, após fracassar por duas vezes conseguir formar maioria no Parlamento. Rajoy abriu prazo até 31 de outubro caso outro candidato consiga formar um governo de coalizão.

Michel Temer, por sua vez, discorreu sobre os últimos eventos políticos no Brasil e o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, que culminou com sua cassação pelo Senado. Rajoy convidou Temer para uma visita a Espanha e o presidente brasileiro fez o mesmo ao colega espanhol e ao Rei Filipe VI.

Eles não abordaram somente as respectivas situações políticas. Além da economia e das relações entre os dois países, Temer e Rajoy discutiram o acordo de paz do governo colombiano com as Farc e a atual situação política da Venezuela, com o referendo revogatório do mandato de Nicolás Maduro, presidente venezuelano, que a oposição tenta aprovar. (AG)

