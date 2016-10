Temer é recebido pelo imperador e pelo primeiro-ministro do Japão

O presidente Michel Temer foi recebido pelo imperador japonês Akihito na manhã desta quarta-feira (19), em Tóquio. O encontro, na Casa Imperial, durou quase meia hora e contou com a intermediação de um intérprete. Depois, o chefe do Executivo se reuniu com o primeiro-ministro Shinzo Abe e foi a um encontro com empresários japoneses e brasileiros na sede da Keidanren.

Segundo o Palácio do Planalto, Temer “apresentou as medidas que o atual governo vem colocando em prática para garantir a estabilidade macroeconômica e a segurança jurídica necessárias para atrair investimentos ao País”.

“Registrei que estamos consolidando no Brasil um ambiente de segurança jurídica e de previsibilidade reguladora. Sempre muito conscientes de que a recuperação da economia brasileira passa por mais investimentos estrangeiros, por mais comércio exterior, especialmente, pelo investimento japonês”, disse Temer.

