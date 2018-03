Temer enviou para a procuradora-geral da República um parecer contra sua inclusão em um inquérito sobre propina da Odebrecht

O presidente Michel Temer enviou uma carta para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em que expõe pareceres contrários à inclusão do nome dele em inquérito. Foi uma reação ao pedido de Dodge para que Temer fosse investigado no suposto pagamento de propina da Odebrecht ao MDB, quando ele ainda era vice-presidente.

Na carta, o presidente Michel Temer anexou artigos jurídicos para justificar a sua linha de defesa: a de que o presidente da República não pode ser investigado por atos estranhos à sua função até o final do mandato.

Foi uma reação à inclusão do nome dele no inquérito da Odebrecht, que investiga o suposto pagamento de propina na Secretaria de Aviação Civil. Esse inquérito já investigava os atuais ministros de Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, os dois do MDB. De 2013 a 2015, Moreira e Padilha comandaram a pasta.

O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, em que teria sido acertado o repasse ilícito de R$ 10 milhões da Odebrecht para o MDB. Segundo o delator Cláudio Mello Filho, ex-executivo da Odebrecht, ele participou do jantar com Eliseu Padilha, Marcelo Odebrecht, e o então vice-presidente, Michel Temer. Temer admitiu que houve o jantar, mas sempre disse que eles não falaram de valores.

O pedido da procuradora-geral para incluir Temer nas investigações foi acolhido pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator no Supremo, sob o argumento de que há um impedimento legal para que o presidente seja denunciado por crimes supostamente cometidos antes do mandato, mas que não há essa restrição para que seja investigado.

Na carta, Temer diz à Raquel Dodge: “Tomo a liberdade de encaminhar-lhe parecer do professor Ives Gandra da Silva Martins, que, espontaneamente, encaminhou sua opinião legal interpretando o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, sobre a responsabilização do presidente da República por atos estranhos ao mandato”. E segue: “Esse parecer relaciona várias manifestações de ministros da Suprema Corte que opinam sobre a matéria em decisões passadas. Anexo também breve artigo do professor Torquato Jardim sobre o mesmo tema”.

Torquato Jardim é o ministro da Justiça. E o presidente conclui dizendo: “Reitero que o objetivo é meramente acadêmico, já que não me insurgirei contra o despacho dado pelo ministro Fachin, acolhendo sua postulação. E de logo registro que respeito e respeitarei sempre as suas manifestações já que, tenho absoluta certeza, são guiadas pela convicção sua convicção jurídica”.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que Temer não teve intenção de pressionar a procuradora. “Se vier a ser este o entendimento de alguém, não foi a intenção do presidente Temer. Não houve esta intenção”, afirmou Marun. Questionado se Temer quis passar algum ensinamento à procuradora, Marun não negou: “A pessoa que não tem mais o que aprender está perto do caixão”.

Desde o fim da semana, Temer avaliava enviar esta carta a Raquel Dodge. O presidente se irritou com a inclusão de seu nome no inquérito da Odebrecht. Este é o segundo inquérito contra ele, já que ele também é investigado no inquérito dos portos. Embora tenha dito que não irá confrontar a decisão do ministro Fachin, a defesa do presidente ainda avalia se pedirá ao Supremo a suspensão da investigação sobre o caso Odebrecht.

O que dizem os citados

Nós pedimos uma declaração da procuradora-geral, Raquel Dodge, sobre a carta do presidente Temer, mas não obtivemos resposta.

Sobre o inquérito que investiga suposto pagamento de propina da Odebrecht, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que participou do jantar, mas que não solicitou nenhuma contribuição. Padilha disse ainda que o MDB recebeu doações legais da Odebrecht, informadas na prestação de contas do partido.

Nós não conseguimos contato com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que está em viagem ao exterior.