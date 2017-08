Temer está gostando do governo

Michel Temer está ingressando no território movediço da imodéstia. Dia desses ele se gabou que, na presidência, fez mais em um ano e um mês do que em 20 anos. Menos, presidente, menos. Parece o Lula de “nunca antes na história deste país”. Temer deve conhecer a máxima “elogio em boca própria é vitupério”. É do tempo dele.

Temer não é exatamente um governante popular. Vai piorar, se ele acrescer a gabolice entre as razões pelas quais o povo brasileiro não lhe tem o menor apreço.

Mudar para ficar o mesmo (I)

O PMDB vai se transformar em MDB. Velha ilusão dos políticos em fase de derretimento: mudar o nome do partido para que tudo permaneça como está. É uma ofensa à nossa inteligência. Não precisa mudar de nome. O que precisa mudar são práticas, valores, princípios.

O PMDB podia aproveitar e mudar também de presidente. Você se filiaria a um partido presidido por Romero Jucá?

Mudar para ficar o mesmo (II)

O PP (Partido Progressista) também está pensando em tirar o “partido” do nome. Passaria a se chamar somente “Progressistas”. O partido já foi Arena, PDS, PPR e PPB, agora é PP e será apenas “Progresssistas”. Mais ou menos como o DEM (Democratas), que já foi (também) Arena, PP (Partido Popular), PFL.

Nessa batida, em breve nenhum partido político brasileiro se chamará “partido”. Não o “partido” (como a Rede e o Solidariedade) ou tirá-lo do nome, não trará nenhuma contribuição no plano das ideias ou aperfeiçoará as práticas políticas.

Como no caso do PMDB, é vã tentativa de aparentar novidade no que é velharia e velhacaria.

Bondade vermelha

A socialite Roberta Luchsinger, que é filiada ao PCdoB, vai fazer uma doação em dinheiro, joias e objetos de valor ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no valor de R$ 500 mil reais. É muita bondade, doar a outrem R$ 500 mil. Mas de uma ricaça filiada ao PCdoB tudo se pode esperar. Obviamente, se ela fosse filiada ao DEM não cogitaria de dar dinheiro a ninguém.

Não sei se vai dar certo. O PCdoB pode estrilar e exigir o dinheiro para o partido. E com ordem do Comissariado Central não se brinca. Comunistas têm por norma, quando necessário, expropriar. E expropriam bem mais à vontade camaradas do que estranhos.

Outro problema é que o ato bondoso de Roberta não deixa de ser doação privada de campanha, o que é proibido. E nem o Janot ousará dizer que Lula não está em campanha.

PS: Roberta esqueceu de pagar o condomínio nos últimos meses, e seu débito já monta a R$ 262 mil reais. Atenção, Lula: quem dá calote em condomínio, dá em qualquer um, até em pai da pátria.

Ponto facultativo

O reitor Ruy Garcia Marques, da UERJ-Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atento aos deveres que o acometem, decretou ponto facultativo no dia 08 de setembro, -feira depois do feriado do Dia da Pátria. Professores, funcionários e alunos vão emendar um feriadão. Uma preciosidade. O “ponto facultativo” se estende desde o começo de 2017: A UERJ ainda não teve aulas este ano, por causa da crise financeira.

Coisas assim só acontecem no velho e bom Rio de Janeiro.

