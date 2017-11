Temer fez uma série de afagos ao presidente da Câmara dos Deputados e elogiou a “coragem” dos parlamentares que defendem a reforma da Previdência

Em discurso de posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido-GO), o presidente Michel Temer fez uma série de afagos, nesta quarta-feira (22), ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a quem chamou de “parceiro fundamental” do governo e elogiou a “coragem” de deputados aliados em defenderem a aprovação da reforma da Previdência. As informações são da agência de notícias Reuters.

“Quero dirigir uma palavra a ele que tem sido um parceiro fundamental para o sucesso do nosso governo”, disse Temer, ao avaliar que, sua gestão, inaugurou uma “nova coloração” do presidencialismo brasileiro, quase um semipresidencialismo que está “dando certo”.

O presidente destacou a atuação de parlamentares que têm defendido a reforma da Previdência, mesmo diante do que chamou de “conotação negativa” que ela tem tido.

“Eles não se furtaram a dizê-lo e ao dizê-lo ganharam aplausos. Então isso que é importante ao País, ter a coragem e a ousadia de reformatar o nosso país”, afirmou.

No pronunciamento, Temer disse que Maia foi a primeira pessoa a “lembrar” do nome de Baldy para a pasta das Cidades. O presidente destacou que a fala dele é de alguém preocupado com o futuro do país.

Maia havia dito que a reforma da Previdência não interessa apenas ao governo, mas principalmente aos brasileiros mais pobres, pois tenta acabar com a “maior transferência de renda” que ocorre atualmente, e que não é a do Bolsa Família. Um dos principais apoiadores da indicação de Baldy, ele chegou a falar em “nosso governo” durante seu pronunciamento.

Nesta quarta-feira à noite, Temer promoveu um jantar no Palácio da Alvorada para discutir a versão enxuta da reforma da Previdência, cuja proposta deverá ser apreciada pelos deputados ainda este ano. Em sua fala, ele destacou a presença de parlamentares de vários partidos, o que significa “unidade” em favor do Brasil.

A cerimônia de posse de Baldy – que em breve deverá se filiar ao PP – foi bastante prestigiada por parlamentares do chamado centrão, grupo de partidos médios da Câmara.

O presidente fez questão de destacar a atuação do tucano Bruno Araújo à frente das Cidades e afirmou que a liderança política de Baldy – apoiado por partidos – “cai como uma luva” para o governo.

Em sua fala, Baldy agradeceu Temer por confiar um ministério de tamanha importância e o apoio do presidente da Câmara. Segundo ele, as reformas que estão sendo feitas e as que estão por fazer visam a diminuir a desigualdade social.

Maia, por sua vez, disse que o Estado brasileiro tem que parar de atrapalhar o Brasil e sugeriu a Baldy que cuide da área de saneamento, tida por ele a mais importante do ministério. Segundo o presidente da Câmara, há um déficit enorme nesta área.

