Michel Temer está em cela com banheiro privativo, ar condicionado e frigobar

Por Gabriella Rocha*

Preso na operação “Descontaminação” da Lava Jato, Michel Temer foi deslocado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (21), por volta das 18h30. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) aceitou a solicitação do advogado do ex-presidente, Brian Alves, para que o condenado recebesse o mesmo tratamento do ex-presidente Lula, também preso.

Dessa forma, ele ficará sozinho na cela, que tem cerca de 20 metros quadrados e faz parte das poucas que possuem banheiro privativo, ar condicionado e frigobar. O ex-ministro da Casa Civil, Moreira Franco, preso hoje na mesma operação, foi encaminhado para a Unidade Especial Prisional da Polícia Militar, em Niterói, onde também está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: