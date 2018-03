Temer lamenta assassinato de vereadora do Rio de Janeiro e diz que o crime foi um ato de “extrema covardia”

O presidente da República, Michel Temer, lamentou, na manhã desta quinta-feira (15), o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista que a acompanhava, na noite de quarta-feira (14), no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo federal chamou o crime de ato de “extrema covardia” e disse que o assassinato “não ficará impune”.

“Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime”, disse o presidente pelo Twitter. “Esse crime não ficará impune”, completou.

O governo federal anunciou que vai acompanhar a apuração do assassinato. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou com o interventor federal no Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, e colocou a PF (Polícia Federal) à disposição para auxiliar nas investigações.

A vereadora e o motorista do carro onde ela estava, Anderson Pedro Gomes, foram baleados e morreram na hora. A assessora de Marielle, que também estava no veículo, foi atingida por estilhaços e se tornou a principal testemunha do crime. A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios é execução.

Bandidos que estavam em outro carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Marielle foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça. Os criminosos fugiram sem levar nada. No momento do crime, a vereadora estava no banco de trás.