Temer libera R$ 1,2 bilhão aos Estados para investimentos em penitenciárias

Scanners

Parte do dinheiro do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) poderá ser usado pelos governos estaduais para a compra de novos equipamentos de segurança para os presídios, como scanners, que substituirão as revistas físicas de visitantes das penitenciárias. Serão adquiridos ainda veículos e equipamentos de segurança e de comunicação. “[O repasse] representa o maior investimento jamais realizado no sistema penitenciário do Brasil”, afirmou Parola.