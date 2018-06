Temer & Lula

O presidente Michel Temer, com o camburão na porta, e o ex-presidente Lula da Silva, detento condenado, seguem estratégias similares no comando dos dois maiores partidos, às vésperas da campanha eleitoral: blindam a cúpula de alianças regionais que possam inviabilizar seus projetos de poder. Temer mantém Henrique Meirelles (MDB) pré-candidato, para que os diretórios não debandem em coligações heterodoxas. Lula faz o mesmo com o PT, ao forçar uma candidatura impossível diante da Lei da Ficha Limpa. Assim, segura o partido nos Estados ante o risco de esfacelamento da legenda.

Ou seja…

… Tanto Lula, diante da lei, quanto Meirelles, pela sobrevivência do MDB que deve se aliar a um nome forte, não serão candidatos, apostam congressistas. A conferir.

Amarras

Temer controla um plural MDB. Vislumbra um futuro em que tentará se reeleger presidente do partido, para não perder o poder – que já perde como inquilino do Palácio do Planalto.

Brasil 1 x 0

Em tempos de festa junina, isso é que é quadrilha de respeito: a Polícia Civil do Distrito Federal, em operação no presídio da Papuda, flagrou José Dirceu, Luiz Estêvão, Celso Jacob e João Rodrigues na mesma cela.

Brasil 2 x 0

Em um país com fama de violento e corrupto, a CBF – um lamaçal também – emplacou no Mundial um mascote chamado “Canarinho Pistola”, com cara de mau. Bem plausível.

DF no circuito

A despeito da baixa popularidade, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), entrou no circuito nacional da pré-campanha como um dos principais articuladores do PSB. As conversas iam bem com Geraldo Alckmin, que sonha em ter o PSB com o PSDB (o seu então vice, Marcio França, assumiu o governo de São Paulo), mas a coisa desandou localmente, quando o tucano Izalci Lucas se lançou ao governo distrital.

Velho aliado

Rollemberg tornou-se, assim, um dos interlocutores do PSB com Ciro Gomes (PDT) – que já passou pelo partido e mantém uma ala socialista fiel ao seu grupo. O ex-ministro recompensou e mandou recado ao presidente da Câmara Distrital, Joe Valle (PDT), que sonha com o Palácio Buriti. Mas Ciro avisou que é a Executiva Nacional do PDT quem decide.

Eu pago!

A quatro meses das eleições, permanece esquecida e sem previsão de julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5914, contra o autofinanciamento de campanhas eleitorais. A que o candidato rico paga o seu “santinho”.

Elite

Na ação protocolada em março, PT, PDT, PSOL e PCdoB sublinham que o autofinanciamento viola os princípios republicano, democrático e da isonomia, “ajudando a manter na política uma elite econômica que dirige o País há séculos”.

Tiro no bolso…

A Comissão de Finanças e Tributação enterrou o projeto 7613/14, do ex-deputado Moreira Mendes (PSD-RO), que pretendia conceder isenção do Imposto de Importação e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para armas e munição.

… Tiro na doação

Autor do parecer que vetou o projeto, o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) justificou “incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira para a concessão da isenção”. Detalhe: parte da campanha do ex-deputado Moreira Mendes, em 2010, foi bancada pela Aniam (Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições).

Contramão

Os peritos da PF (Polícia Federal) estão receosos com mudanças propostas no texto do relator João Campos (PRB-GO) no novo Código de Processo Penal. Segundo contam, contrariando diretrizes da lei que cria o Susp (Sistema Único de Segurança Pública), o projeto fragiliza o uso de provas materiais nos processos criminais.

Perícia em risco

“O texto retira a autonomia funcional necessária para garantir que a perícia oficial continue a fazer análises científicas isentas nos materiais apreendidos nas operações”, explica Marcos Camargo, presidente da APCF (Associação dos Peritos Criminais Federais).

Brasil é ouro

Em outro Mundial, o Brasil levou o ouro no sábado: Rubens Menin, da MRV, foi agraciado em Mônaco com o prêmio EY World Entrepreneur Of The Year, competindo com outros 60 empresários de vários países.

