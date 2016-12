Temer mantÃ©m protagonismo de Padilha

No tradicional café da manhã com os jornalistas, que ocorre anualmente em Brasília, o presidente Michel Temer, depois de anunciar os primeiros detalhes da mini reforma trabalhista, deu uma sinalização clara aos participantes do encontro: o ministro Eliseu Padilha está fortalecido na chefia da Casa civil da presidência da República.

O recado foi direto para grupos políticos, de olho no cargo de Padilha, que nas últimas semanas fizeram chegar à imprensa os mais diversos disparates, no velho estilo do fogo amigo.

Pacote de Sartori será fatiado

A dificuldade em votar todos os projetos do pacote de reforma do estado, apresentado à Assembléia Legislativa, levou a um entendimento para que as votações tenham uma parada. Serão então, retomadas sob a forma de convocação extraordinária.

PDT a reboque do PT?

Algumas lideranças da base governista na Assembleia Legislativa identificaram um fato curioso no comportamento da bancada do PDT, durante a votação até agora, do pacote de projetos do governo Sartori: os pedetistas seguem durante as sessões, o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Fernando Mainardi.

Estratégia equivocada?

A estratégia da oposição, de utilizar todos os espaços possíveis na tribuna, para atrasar a votação dos projetos do pacote do governador José Ivo Sartori, tem funcionado em apenas uma ponta: no atraso das votações. No entanto, o escore de vitórias da base do governo tem sido elevado.

Jardel sai, e governo ganha mais um voto

A Assembleia Legislativa cassou ontem o mandato do ex-jogador do Grêmio, Mário Jardel, acusado de praticar diversos atos que teriam ferido o decoro parlamentar. Com a saída de Jardel, assume a sua cadeira o suplente Edu Oliveira, que já foi Secretário de Recursos Humanos do governo Sartori, e disputou o cargo de prefeito em Livramento nas ultimas eleições. Tarciso Flecha Negra, o primeiro suplente, preferiu continuar no mandato de vereador em Porto Alegre.

Modernizando a legislação trabalhista

O ministro Ronaldo Nogueira andou bem ontem ao explicar de forma clara, os objetivos da minireforma trabalhista proposta pelo governo federal. Segundo Nogueira, alguns dos pontos principais preveem que as negociações coletivas passam a ter força de lei, e a expectativa é de que o aprimoramento da regulamentação do trabalho temporário e da jornada parcial vão gerar cinco milhões de empregos.

