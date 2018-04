Temer não sancionará Refis das Micro

Em rápido evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ratificou nessa terça seu apoio à derrubada do veto ao projeto de lei que institui chamado Refis das Micro e Pequenas Empresas. Além de Temer, participaram do evento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; e o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Afif Domingos.

