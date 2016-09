Temer oferece Brasil à China no pior momento do comércio em uma década

Os esforços do presidente Michel Temer em vender o Brasil como uma terra de oportunidade para os empresários chineses acontecem em um momento em que a importância do país para as vendas do gigante asiático retrocederam uma década. O Brasil é o País que mais diminuiu suas compras entre os principais parceiros comerciais chineses – queda de 34% de janeiro a julho em relação a igual período de 2015.

A consequência é que a sua participação nas vendas do parceiro foi reduzida ao menor nível desde 2007: 0,99% (ou US$ 11,5 bilhões) das exportações chinesas. Em 2011, elas chegaram a ser 1,7%, de acordo com dados oficiais do país asiático. A diferença, à primeira vista, parece irrisória, mas cada um ponto percentual no comércio do maior exportador mundial representou em 2015 US$ 23 bilhões, equivalentes a 13% da compra brasileira.

A queda nas compras não só é explicada pela recessão brasileira como também é um retrato claro dos problemas da economia do país, que acumula seis trimestres consecutivos de retração. Se, por um lado, a demanda menor por eletroeletrônicos chineses (como celulares e computador) reflete a queda no consumo das famílias, por outro, a retração na compra de máquinas está ligada aos investimentos menores do governo na economia.

“Esses dois setores respondem pela maior parte da importação da China. Aliás, seria até esperada uma redução maior, dado que tudo ficou muito parado no Brasil por causa das incertezas”, afirma o economista André Soares.

De acordo com ele, a viagem de Temer, iniciada na sexta-feira (02) e que inclui o encontro dos líderes do G20, pode ajudar a impulsionar os negócios (os chineses são os maiores compradores estrangeiros de empresas brasileiras neste ano), mas, antes, é preciso mostrar estabilidade macroeconômica. (Folhapress)

Comentários