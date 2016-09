Temer ouve explicações do ministro da Justiça sobre declarações envolvendo a Operação Lava-Jato e diz que o episódio está superado

A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto informou nesta terça-feira (27) que o presidente Michel Temer conversou por telefone com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ainda na segunda-feira e ouviu as explicações do ministro sobre as recentes declarações envolvendo a Operação Lava-Jato. Segundo a assessoria de Temer, após a conversa entre os dois, o presidente afirmou que o episódio está superado.

No domingo (25), em encontro com representantes do MBL (Movimento Brasil Livre), em Ribeirão Preto (SP), cidade administrada pelo petista Antonio Palocci em dois mandatos, Moraes sugeriu que nesta semana haveria uma nova fase da Lava-Jato. Na segunda, a Polícia Federal deflagrou a 35ª etapa da operação e prendeu o ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda Antonio Palocci, suspeito de favorecer a Odebrecht durante os governos petistas.

As declarações de Moraes geraram repercussão negativa para o governo. Na avaliação dos parlamentares que fazem oposição a Temer, por exemplo, o ministro da Justiça antecipou a operação ao cumprir uma agenda no fim de semana e passou a mensagem de que o governo peemedebista está interferindo nas investigações.

Inicialmente, Temer pretendia conversar pessoalmente com Moraes na segunda, mas, como o ministro estava em São Paulo, auxiliares dos dois informaram que a reunião poderia ser realizada nesta terça. Apesar disso, os dois acabaram se falando por telefone ainda na segunda, quando o ministro deu explicações ao presidente.

Segundo o Palácio do Planalto, no telefonema, Moraes disse a Temer que suas declarações não foram dadas no sentido de antecipar uma possível nova fase da operação, mas, sim, com o intuito de reforçar que a operação seguirá com as investigações.

Conforme a Secretaria de Imprensa, Temer e Moraes se encontrarão na noite desta terça, no Palácio da Alvorada, onde o presidente da República oferecerá um jantar a ministros e a líderes de partidos que compõem a base aliada na Câmara dos Deputados. (AG)

