Temer participa da 26ª Cúpula Ibero-Americana

O presidente Michel Temer participa até esta sexta-feira (16) da 26ª Cúpula Ibero-Americana, na Guatemala. O encontro, iniciado nesta quinta-feira (15) reúne 17 chefes de Estado e de Governo e mais de 40 observadores internacionais. Por meio de sua conta no Twitter, Temer afirmou que entre os temas de discussão estão a implementação da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países ibero-americanos. Temer viajou às 9h45min da manhã, assumindo interinamente a Presidência da República o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia.

“Participo da 26ª Cúpula Ibero-Americana (@CumbreIberoA), na Guatemala. Serão discutidos a implementação da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países ibero-americanos. #26CumbreGT”, disse Temer.

O evento também inclui o Encontro de Negócios com a participação de mais de 650 empresários da região. No evento será discutida a contribuição do setor privado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conteúdos na Agenda 2030 das Nações Unidas. Serão analisados temas como o comércio, o investimento e a transformação digital como promotores da prosperidade; o trabalho digno e o empoderamento econômico das mulheres para conseguir uma maior inclusão, e a sustentabilidade como uma aposta rentável para as companhias.

Desenvolvimento sustentável

Na quarta-feira (14), foi divulgado o primeiro relatório sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável na região. De acordo com o relatório La Rábida-Huelva sobre Mudança climática e Desenvolvimento Sustentável na Ibero-América, atualmente a região é altamente vulnerável à mudança climática, sendo as mulheres, as crianças, os agricultores e os idosos as populações mais vulneráveis. A pobreza, a desigualdade e a rápida urbanização são os fatores-chave da vulnerabilidade.

O documento aponta que a região ibero-americana tem países em transição energética como a Costa Rica, o Uruguai e Portugal, pioneiros em desenvolvimento de energias renováveis, que “são, além de tudo, um poderoso motor de criação de emprego”.

Segundo o relatório, estima-se que as perdas econômicas acumuladas pelos efeitos da mudança climática na América Latina entre 1970 e 2008 foi de 81,435 milhões de dólares, dos quais mais da metade são perdas para os danos causados por tempestades extremas. No caso da Espanha e Portugal, perdas causadas por alterações climáticas entre 1980 e 2013 somam a cifra 39.617 milhões de euros.

Temer não se compromete com reajuste do Judiciário

O presidente Michel Temer não se comprometeu com o reajuste de 16,38% do Judiciário em reunião no Palácio do Jaburu na quarta-feira (14) com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, e o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux. Temer pretende tratar do assunto com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, antes de tomar uma decisão final nos próximos dias. A informação é do jornal Estado de S. Paulo.

Caso o reajuste seja sancionado por Temer, a remuneração dos ministros do STF – considerado o teto do funcionalismo público – passará de R$ 33.763,00 para R$ 39.293,32, um aumento de R$ 5.530,32. Em um momento de crise fiscal, o presidente da República está preocupado com o efeito cascata do reajuste nas contas públicas e vem sendo pressionado a não ser conceder o aumento. Um abaixo-assinado online contra o reajuste já conseguiu mais de 2,6 milhões de assinaturas.

Durante a conversa no Jaburu, os ministros do STF apresentaram a Temer documentos mostrando que o orçamento do STF já prevê a “acomodação” do reajuste sem custos adicionais aos cofres públicos, por meio do remanejamento interno de despesas. O presidente da República, no entanto, teme o impacto do aumento salarial nas finanças estaduais.

Dentro do STF, a avaliação é a de que o presidente da República já poderia ter sancionado o reajuste, reduzindo o desgaste em torno do tema e esvaziando a mobilização da opinião pública contra o aumento.

