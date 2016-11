Temer participa de jantar de fim de ano com senadores em Brasília

O presidente Michel Temer se encontrou com senadores, na noite desta quarta-feira (30), em um jantar de fim de ano oferecido a parlamentares pelo líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Entre os cerca de 30 senadores presentes no evento estavam Antonio Anastasia (PSDB-MG), Kátia Abreu (PMDB-TO), Vanessa Grazziotin (PCdoAM) e Humberto Costa (PT-PE). O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e alguns ministros também participaram do encontro.

Grazziotin e Costa, contudo, deixaram a residência de Eunício pouco depois de Temer chegar ao jantar, por volta das 23h. “Evitei esse desprazer para mim e para ele”, disse Costa.

Descontraído, Temer fumou um charuto cubano oferecido por Eunício. Ele ficou alguns momentos desfrutando seu charuto e conversando com Calheiros e Aécio Neves (PSDB-MG) em uma rodinha restrita. Os senadores que estavam no local relataram que o clima era de confraternização.

O encontro entre Temer e os senadores foi organizado um dia após o plenário do Senado aprovar, em primeiro turno, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 55, que limita os gastos públicos.

O texto, enviado por Temer no primeiro semestre, deverá ser votado em segundo turno em 13 de dezembro. Há cerca de duas semanas, Temer ofereceu um jantar a cerca de 80 convidados, entre senadores, ministros e deputados, no Palácio da Alvorada, para pedir o apoio dos aliados à PEC. Na ocasião, o presidente chegou a defender “medidas amargas” para o País recuperar a economia.

