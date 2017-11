Temer passa bem após angioplastia e deve ter alta na segunda-feira, afirmou o médico que é um dos responsáveis pelo atendimento ao presidente em São Paulo

O presidente Michel Temer (PMDB) passa bem após ser submetido a uma angioplastia de três artérias coronárias com implante de stent na noite desta sexta-feira (24). A informação é do médico Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento ao presidente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo Kalil Filho, Temer deve continuar internado por mais 48 horas e poderá ter alta e retomar suas atividades na segunda-feira (27).

Na madrugada deste sábado (25), o hospital já havia informado por meio de nota que o procedimento tinha sido bem-sucedido e que Temer se recupera na Unidade Coronariana do hospital.

Temer chegou a São Paulo no início da tarde e deu entrada no Hospital Sírio-Libanês às 18h40min. Ele passou por uma bateria de exames antes da angioplastia. Todo o procedimento terminou pouco antes da meia-noite.

Temer também passou por uma avaliação urológica nesta sexta-feira. Em 25 de outubro, o presidente teve um mal-estar e foi levado para um hospital militar em Brasília. A Presidência da República divulgou uma nota informando que ele teve um problema urológico, em tratamento agora.

A obstrução parcial da artéria coronária de Temer foi divulgada à imprensa em 10 de outubro. Temer cogitou fazer o procedimento naquela época, mas optou por adiar para depois da votação pela Câmara dos Deputados da denúncia por organização criminosa e obstrução de Justiça. A Casa rejeitou a acusação.

À época, o Palácio do Planalto declarou que Temer goza de perfeita saúde. E acrescentou que, nos exames, “não foi constatado nem reportado ao presidente nenhum problema”.

