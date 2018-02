Temer quer imposto para bancar segurança

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, revelou que Temer sugeriu um imposto exclusivo para financiar a segurança pública. A conversa entre eles ocorreu no sábado, no Palácio Guanabara, no Rio. “O presidente disse: Rodrigo, que tal pensarmos em um imposto só para a segurança pública? Eu disse: presidente, é inviável. O decreto inviabiliza proposta de emenda à Constituição”.

