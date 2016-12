Temer sanciona, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017

O presidente Michel Temer sancionou, com dezenas de vetos, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2017. A sanção foi publicada na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial da União.

A diferença está no índice de correção das despesas primárias do governo para 2017: o texto aprovado pelo Congresso diz que essa correção será feita pelo índice de inflação apurado de janeiro a dezembro de 2016, mas a emenda constitucional que instituiu o teto, promulgada em 15 de dezembro, já informa que o índice de correção para 2017 será de 7,2%.

Outro artigo vetado incluía entre as prioridades do governo federal para 2017 “a conclusão de obras inacabadas com percentual de execução física superior a 50%”. O presidente alegou que a medida “restringe a discricionariedade do Poder Executivo” e coloca em risco “a gestão fiscal do orçamento”.