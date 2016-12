Temer se irrita ao ser questionado sobre pacote anticorrupÃ§Ã£o

O presidente Michel Temer se irritou ao ser questionado, nesta sexta-feira (02), sobre sua opinião em relação ao desfigurado pacote anticorrupção aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. Ao ser indagado após um pronunciamento sobre o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, em Brasília, Temer se aborreceu.

“Estou falando de zika, por favor”, respondeu o presidente da República já se retirando do local preparado para onde deveria ocorrer uma entrevista. O texto aprovado pela Câmara deflagrou uma crise entre Legislativo, Ministério Público e Judiciário. Temer tem procurado evitar que a polêmica o envolva.

O presidente participou nesta manhã de uma videoconferência com os governadores do Rio Grande do Sul e de Roraima e representantes do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Norte para discutir ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Ao mesmo tempo, 27 ministros, militares das Forças Armadas, agentes de saúde e de defesa civil, além de outras autoridades, visitam diversas cidades em todas as regiões para conscientizar a população sobre o mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya.

O governo quer, a partir deste dia de mobilização, que todas as sextas-feiras sejam dedicadas para verificação de possíveis focos. Em um rápido pronunciamento, Temer convocou a população a se engajar. “Convenhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades. Basta que cada criança da escola, cada adulto, chegando em casa ou no seu trabalho verifique se não há água empoçada”, afirmou. (Folhapress)

