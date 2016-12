Temer se reúne com equipe para debater pacote de medidas econômicas

O governo deve anunciar nesta quinta-feira (15) um pacote de medidas microeconômicas para estimular o crescimento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, antecipou no início desta semana que as medidas devem abranger vários setores e terão objetivo de aumentar a produtividade da economia brasileira.

O anúncio do pacote de medidas econômicas deve acontecer após a reunião da da Junta Orçamentária com o presidente Michel Temer, que começou por volta de 9h30min. Foram ao Palácio discutir os últimos detalhes do pacote com o presidente os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Dyogo de Oliveira (Planejamento)

Meirelles antecipou na quarta-feira (14) que o pacote para melhorar a competitividade da economia brasileira provavelmente terá cerca de 10 medidas. “Estaremos anunciando uma série de medidas de reforma microeconômica, para simplificação da vida das empresas, das pessoas. Uma série de medidas para aumentar a capacidade do País de produzir, para passar a crescer com mais velocidade”, disse o ministro.

Segundo Meirelles, o governo precisa facilitar a vida dos brasileiros como, por exemplo, na hora de pagar impostos e de emitir a nota fiscal. Entre as medidas devem estar a liberação de mais crédito para pessoas físicas, incentivos a micro e pequenas empresas e a liberação de R$ 1 mil do FGTS para as pessoas pagarem dívidas.

O ministro da Fazenda antecipou também que o governo avalia medidas para ajudar as empresas com dívidas tributárias a regularizar sua situação fiscal.

Meirelles afirmou na segunda-feira (12) que as medidas vão abranger vários setores e terão objetivo de aumentar a produtividade da economia brasileira “em todas as áreas, desde o registro da empresa, mudanças estatutárias, pagamento de impostos, racionalização, mudanças visando tornar esse processo mais ágil e mais seguro”.

Segundo Meirelles, o pacote vem sendo elaborado pela Fazenda em conjunto com o Ministério do Planejamento e o BC (Banco Central). (AG)

