Temer se reÃºne com ex-ministro do Supremo para tratar da crise no sistema prisional brasileiro

O presidente Michel Temer se reuniu com o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto, no domingo (15), no Palácio do Jaburu, em Brasília. Durante o encontro, os dois discutiram a crise no sistema prisional brasileiro, de acordo com auxiliares de Temer.

O encontro do ex-ministro do STF com o presidente não constava na agenda oficial do presidente da República. Ayres Britto foi cotado para ser ministro da Justiça, antes de Temer decidir pelo nome de Alexandre de Moraes, que hoje passa por um momento de pressão por causa da crise nos presídios. (Folhapress)

